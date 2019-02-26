بلدية مدينة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع جمعية المهندسين

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت بلدية مدينة أبوظبي وجمعية المهندسين سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، حيث استقبل المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي، وفداً من الجمعية برئاسة المهندس محمد محمود مشروم رئيس مجلس إدارة الجمعية.

واستعرضت إدارة التصنيف وقيد المهن في بلدية مدينة أبوظبي نظام قيد المهندسين، إضافة إلى مجالات العمل الفنية التي يمكن التعاون من خلالها، كما قامت جمعية المهندسين باستعراض المهام والخدمات المقدمة من قبلها ، وقدمت شرحاً حول آليات عملها وأدائها. وتطرقت البلدية إلى التعريف بالقرارات الإدارية المنظمة لمزاولة المهن الهندسية، وأهداف منظومة مزاولة المهن، وتعليمات قيد المهندسين، وتصنيف المقاولين، وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية.