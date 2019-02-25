رسالة من محمد بن زايد لشيخ الأزهر الشريف

المصدر: وام

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تضمنت توجيه الشكر إلى فضيلته بمناسبة زيارته إلى دولة الإمارات ومشاركته في لقاء الأخوة الإنسانية الذي جمعه بقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وتوقيعهما على وثيقة الأخوة الإنسانية.

سلم الرسالة إلى فضيلته معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مشيخة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال اللقاء لفضيلته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه حمل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن اجتماع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في لقاء الأخوة بدولة الإمارات وتوقيعهما على وثيقة الأخوة الإنسانية جاء تجسيدا لنهج الدولة في إرساء قيم التسامح والتآخي على مستوى العالم وتعزيز الحوار بين الأديان، وقال : " إن الإمارات ستظل واحة للتسامح في المنطقة والعالم ونفخر بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية على أرضنا " .

وأعرب معاليه عن تقديره للدور الرائد الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لترسيخ نهج الوسطية والاعتدال في العالم أجمع، مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم دائما جهود فضيلته ومشيخة الأزهر لنشر تعاليم الإسلام السمحة وتبني خطاب التسامح والاعتدال ونبذ خطاب الكراهية.

حضر اللقاء الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة والدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير والدكتور سلطان فيصل الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين.