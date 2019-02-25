توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح نشطة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر. والخليج العربي مضطرب يصبح متوسط الموج تدريجياً خلال المساء والليل.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:22 والمد الثاني عند الساعة 06:27، أما الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 23:35.

وبحر عمان: متوسط إلى مضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:51 والمد الثاني عند الساعة 02:41 الجزر الأول عند الساعة 09:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 17 75 30

دبي 24 18 70 35

الشارقة 24 13 70 30

عجمان 23 18 85 45

أم القيوين 23 14 85 35

رأس الخيمة 25 13 70 30

الفجيرة 31 20 70 15

العين 25 16 50 25

ليوا 25 15 80 25

الرويس 24 16 85 35

السلع 22 17 85 45

دلما 23 18 90 45

طنب الكبرى 23 18 90 45

طنب الصغرى 23 18 90 45

أبو موسى 23 18 90 45