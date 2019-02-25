25 سبتمبر المقبل انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء

المصدر: دبي-راضية آيت خداش

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن 25 سبتمبر المقبل هو موعد انطلاق أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية .

وقال يوسف الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء إن انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية خطوة مهمة للإمارات وللعالم العربي، فللمرة الأولى سيذهب عربي ليعيد الأمل لشبابنا باستعادة أمجاد أجداده الذين برعوا في العلوم والرياضيات وخاصة علوم الفلك والنجوم.

وقال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية: أحد رائدي الفضاء سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة سويوز إم إس 15 ليقضي 8 أيام على متن محطة الفضاء ويعود على متن المركبة سويوز إم إس 12.

وأضاف المري: موعد الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية أُجل من شهر أبريل إلى سبتمبر بسبب الحادث الذي تعرضت لها مركبة سويوز إم إس 10 أكتوبر الماضي.. سلامة رواد الفضاء تأتي على رأس قائمة أولوياتنا.

وتابع : للمرة الأولى سيقوم رائد فضاء بتقديم جولة تعريفية مصورة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية ، حيث سيوضح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها وطريقة إجراء التجارب في ظل انعدام الجاذبية.

يوسف الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية خطوة مهمة للإمارات وللعالم العربي، فللمرة الأولى سيذهب عربي ليعيد الأمل لشبابنا باستعادة أمجاد أجداده الذين برعوا في العلوم والرياضيات وخاصة علوم الفلك والنجوم@MBRSpaceCentre pic.twitter.com/SmBbdw0iud — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 25, 2019

سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية: أحد رائدي الفضاء سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة سويوز إم إس 15 ليقضي 8 أيام على متن محطة الفضاء ويعود على متن المركبة سويوز إم إس 12.@MBRSpaceCentre #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mwGL1TYEHK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 25, 2019