الشيخة فاطمة: ريما بنت بندر مصدر فخر للمرأة السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، برقية تهنئة إلى الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت سموها في برقيتها: «أبعث إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينكم سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعد مصدر فخر للمرأة السعودية، ودافعاً إلى تحقيق المزيد من النجاحات في كل المناصب التي تتولاها، وتمثيل المملكة أفضل تمثيل على جميع المستويات، بدعم من القيادة الحكيمة للمملكة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود». وأضافت سموها: «وإننا إذ نثمن هذا التعيين الذي صادف أهله، فإننا ندعو الله العلي القدير أن يكلل جهودكم في تمثيل بلادكم في هذا المحفل المهم بالنجاح والتوفيق».