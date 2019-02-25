مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين «الموارد البشرية» و«تنمية المجتمع» في دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لوضع إطار عام للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية، وتحقيق الأهداف المنشودة والرامية إلى تضافر الجهود في إثراء المعارف الحكومية والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية.

ووقّع مذكرة التفاهم عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس في مقر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تفعيل

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين، والتعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في مجال البحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي، والتعاون في توثيق ونشر أفضل الممارسات الحكومية، وإثراء المحتوى المعرفي للأنشطة التعليمية والتدريبية بالتجارب والخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية من خلال إعداد وتطبيق برامج تدريبية رائدة من نوعها.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على التعاون المثمر مع جميع دوائر حكومة دبي من أجل تحقيق أهداف استراتيجية دبي 2020.

استشراف

من جانبه قال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن الاتفاقية تأتي في إطار استشراف الاحتياجات المستقبلية للفئات الوظيفية المختلفة وفتح آفاق جديدة للباحثين عن عمل، من المواطنين عبر منظومة متكاملة لتطوير الموارد البشرية تشمل الارتقاء بالمهارات والكفاءات المهنية.

واتفق الطرفان على طرح برامج تدريبية مشتركة، ومنها الدبلومات المهنية المتخصصة، وتبادل المدربين والمتحدثين في الدورات التدريبية والمحاضرات والفعاليات وورش العمل التي ينظمها الطرفان، وأن يقوم كل طرف في حدود إمكانياته وتخصصه برعاية ودعم الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والأبحاث التي ينظمها الطرف الآخر.