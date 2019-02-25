مؤسسة محمد بن راشد للإسكان استقبلت 4321 طلب خدمة ذكية في 2018

المصدر: دبي - أحمد يحيى

وفّرت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حزمة كبيرة من الخدمات الذكية والمبتكرة، التي تستهدف تقديم خدمات سهلة ومميزة للمستفيدين من مشروعاتها المتنوعة، وانعكست إقبالاً كبيراً من حيث عدد طلبات الخدمات الذكية التي استقبلتها المؤسسة وبلغت 4321 طلباً.

9 خدمات

وأوضح طلال آل علي مدير أول إدارة الخدمات الذكية في المؤسسة لـ«البيان» أن الخدمات الذكية تنوعت بين تقديم طلبات الخدمات الإسكانية للمستفيدين، واستعراض المشروعات الإسكانية بطرق مبتكرة، وخدمات المقاولين والاستشاريين، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

وأضاف أن هذه الخدمات الذكية بلغت 9 وشملت، النظارة الذكية «أوكولس»، التي يمكن من خلالها مشاهدة المشاريع الإسكانية بشكل واقعي وتفاعلي لجميع مشاريع المؤسسة الإسكانية والبيت الأخضر مع شرح تفصيلي وتفاعلي للنموذج وعرض نماذج المساكن الموحدة، موضحاً أنه بإمكان المتعامل تعديل النموذج وتصميم المنزل وتغيير الأثاث حسب رغبة المتعامل بكل سهولة وواقعية، وذلك من خلال تجربة الواقع الافتراضي في نظارة أوكولس.

وبين أن تقنية النظارة الذكية «هولولينس» تختص بعرض المشاريع الإسكانية بتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز باستخدام النظارة، والتي يمكن من خلالها مشاهدة المشاريع الإسكانية بشكل واقعي وتفاعلي لجميع مشاريع المؤسسة الإسكانية قيد الإنشاء، وكذلك عرض تفاعلي لإبراز مميزات الأنظمة الخضراء والذكية وتوفير الطاقة ونماذج المساكن الموحدة (الطراز المحلي والحديث)، فيما لفت إلى تطبيق معرف الإسكان (النسخة الجديدة)، حيث يمكن بطريقة تفاعلية وسهلة من التعرف على الخدمات الإسكانية بتقنية التعرف على الصوت باللهجة الإماراتية.

مُعرف الإسكان

وأضاف أنه تم إعادة تصميم تطبيق «معرف الإسكان» بالكامل، وإضافة خدمات جديدة شملت، تفعيل تسجيل الدخول عن طريق بصمة الإصبع وبصمة الصوت، وتفعيل الاستفسار الصوتي بحالة الطلب عن طريق رقم الطلب أو رقم المتعامل، والتقديم الصوتي على طلب إسكاني وتصوير الوثائق المطلوبة بكاميرا الهاتف الذكي مع حرية الاختيار مع تطبيق إسكان، والتقديم الصوتي على طلب الصيانة مع حرية الاختيار مع تطبيق «صون»، والتقديم الصوتي على طلب (لمن يهمه الأمر) وطلب السداد المبكر، وطلب شهادة مديونية.

روبوت ثلاثي الأبعادوشرح أن «الروبوت راشد» صُمم بتصميم قريب لطبيعة الروبوتات، وتم بناء جسم الروبوت باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد، حيث زود الروبوت بنظام رؤية عالية الدقة بحيث يمكنه تحليل المحيط حوله وتتبع الوجوه والتقاط الصور والتفاعل مع الجمهور التي تتطلب وجود رؤية مساعدة بالذكاء الاصطناعي، مفيداً أن الخدمات المتوفرة في الروبوت تضم، تسجيل الدخول، والاستفسار الصوتي بحالة الطلب، والتقديم على شهادة لمن يهمه الأمر، والتقديم على طلب شهادة مديونية.