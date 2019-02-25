لجنة في «الوطني» تنظر 14 شكوى معروضة أمامها وتتخذ القرارات المناسبة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظرت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتور سعيد عبدالله المطوع رئيس اللجنة، 14 شكوى معروضة أمامها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عبيــــد حســــن بن ركـــاض، والدكتور محمد المحرزي، وعلي جاسم.

وقال الدكتور سعيد المطوع إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على عدد من الشكاوى المعروضة أمامها والمقدمة من قبل المواطنين على مختلف الوزارات والجهات الاتحادية والتي تنوعت ما بين تظلمات إدارية وطلبات متعلقة بالخدمات المقدمة لهم من قبل مختلف القطاعات ومنها التعليم والبنية التحتية والصحة والقطاع المالي. وأفاد المطوع بأن اللجنة اتخذت في شأنها القرارات المناسبة، كمخاطبة الجهات المعنية وحفظ بعضها لصحة الإجراءات المتخذة بشأنها من قبل تلك الجهات الاتحادية.