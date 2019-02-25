ذياب بن طحنون يعزّي أبناء عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة والدتهم

المصدر: عجمان - وام

قدم الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطة الغفلي، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي مدير مكتب حاكم عجمان، ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم.

مواساة

كما قدم واجب العزاء، الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.