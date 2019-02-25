عصف ذهني في «دبي المالي» لتطوير إبداعات الكوادر البشرية

المصدر: دبي - البيان

ينظم سوق دبي المالي خلال «شهر الإمارات للابتكار 2019» مجموعة متنوعة من الفعاليات الرامية إلى نشر ثقافة الابتكار في أوساط الموظفين والمتعاملين من شركات مدرجة وشركات وساطة وغيرها، وذلك بما يواكب رؤية القيادة التي تهدف لجعل الإمارات ضمن أكثر الدول ابتكاراً.

وتشمل الفعاليات 5 جلسات عصف ذهني تركز على ترسيخ مفاهيم الابتكار وتحفيز ملكاته وتطويرات القدرات الإبداعية للكوادر البشرية.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يلتزم السوق عبر تاريخه الحافل بالنجاحات والإنجازات بالابتكار».