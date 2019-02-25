أحمد بن سعيد: الابتكار تجسيد لـرؤية محمــد بـن راشـد

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بدبي، أن الابتكار هو تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لاستكشاف آفاق جديدة، وهو نتاج لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للنهوض بأبنائها فكرياً ومعرفياً، وخلق البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم وإمكاناتهم، بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مساء أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي التي تنعقد خلال الفترة من 22 حتى 28 فبراير الجاري في منطقة «سيتي ووك»، وتنظمها الجهات الحكومية بالإمارة تحت شعار «فكر وأثر»، بحضور مديري عموم الجهات الحكومية المشاركة.

وتجوّل سموه في أرجاء الفعاليات، واطلع على الابتكارات والمبادرات والمشاريع المعروضة من قبل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في دبي.

واطلع سموه في جولته على مجسم يحوي معلومات عن المبادئ الرئيسة السبعة لمدن المستقبل التي تحدّث عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجلسة الرئيسة في القمة العالمية للحكومات بدبي، والتي تشمل التحول الجذري في كل من تصميم المدن وطريقة التنقل وطريقة العيش وطريقة استغلال الموارد ومفهوم تنافسية المدن، إضافة إلى اقتصادات المدن والحوكمة.

وخلال زيارته منصة هيئة الصحة بدبي، استمع سموه لشرح من معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، عن النظام الإدراكي للإنذار المبكر والاستجابة للأمراض المعدية - إحدى مبادرات دبي 10X النسخة الثانية، وهو نظام محاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل البيانات والتنبؤ بحدوث خطر لمرض معدٍ وإعطاء الجهات المعنية بخطة المواجهة.. الشركاء - بلدية دبي ومطارات دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وزار سموه جناح القيادة العامة لشرطة دبي واستمع من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لشرح عن أهم ابتكاراتها وأحدث مشاريعها، ومن أهمها السيارة الكهربائية المجهزة بكاميرات داخلية وخارجية التي ستستخدم من قبل رجال الشرطة، وتعمل عن طريق تطبيق خاص على الهاتف، كما عرضت أحدث الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي والطائرات بدون طيار العاملة في المجال الشرطي.

وخلال زيارة جناح النيابة العامة، استمع سموه لشرح من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، عن حزمة الفعاليات المبتكرة من حيث المحتوى والتجارب والأفكار الخلاقة في المنصة التي تستهدف كلاً من الموظفين ومختلف فئات المجتمع.

وتعرّف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، من داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، إلى الحلول الذكية والمبتكرة في منصة بلدية دبي كمشروع «FoodWatch»، وهي منصة رقمية لمراقبة سلامة الأغذية يتم فيها دمج العديد من الخدمات ضمن سقف واحد، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة، ومشروع الأنفاق العميقة لتصريف مياه الأمطار، ومشروع ويستنايرز، وهو النظام الأول من نوعه لمعالجة النفايات بطريفة مبتكره، ومنصة دبي كما تراها 2040، وقبة الواقع الافتراضي.

واطلع سموه، خلال تفقده مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في شهر الإمارات للابتكار، على حافلة السلامة الذكية لتعزيز التوعية المرورية الموجهة لطلاب المدارس في دبي، إذ استمع سموه لشرح من مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة الطرق والمواصلات، عن التجهيزات في الحافلة، والبرامج والتطبيقات الذكية المتوافرة داخلها لتدريب الطلاب، وتعريفهم بقواعد السلامة المرورية، وتعرف إلى الإمكانيات والمزايا التي توفرها الحافلة التي روعي في تصميمها الداخلي والخارجي مساعدة المتخصصين في التوعية المرورية في توصيل رسائل السلامة المرورية لطلاب المدارس وتشجيعهم على الالتزام بها، بهدف المحافظة على خلو المدارس والمناطق المحيطة بها من حوادث الوفيات المرورية، إذ نجحت الهيئة في السنوات السبع الماضية في الحفاظ على معدل (صفر وفيات في مناطق المدارس).

وخلال زيارته جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، استمع سموه لشرح من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، إذ تعمل الهيئة على تنفيذه حالياً في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وسيتم تخزين الهيدروجين ومن ثم استخدامه في إنتاج الطاقة ووسائل النقل وغير ذلك من مجالات.

كما استمع سموه لشرح عن مبادرة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن «دبي الخضراء» التي تساعد المتعاملين على اكتشاف أي تسرب للمياه في التوصيلات بعد العداد، إذ يتم إرسال إشعارات آنية إلى المتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاحها، إضافة إلى «رماس»، موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغة العربية والإنجليزية.

واطلع سموه، خلال زيارته جناح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على متحف مستقبل إقامة دبي الذكي، واستمع إلى شرح من اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إذ يعد حلقة وصل لمراقبة الحالات الطارئة في إقامة دبي، وتتم معالجة المعلومات الجغرافية والإدارية أو التنبؤ بالأحداث وتداركها قبل وقوعها.

كما اطلع سموه، خلال جولته، على الابتكارات التي تقدمها جناح مؤسسة دبي للمستقبل، واستمع إلى شرح من خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عن أبرز المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة، وتسهم في تطوير قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات والقضاء والأمن والتنقل والطيران وغيرها.

إلى جانب ذلك، زار سموه منصة دبي الذكية، واطلع إلى جانب الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية على تطورات وتحديثات «تطبيق دبي الآن» التطبيق الشامل والموحد للمدينة، الذي يُعدّ شكلاً ونموذجاً فعلياً من أسلوب حياة الناس في المدينة الذكية، فإلى جانب العشرات من الخدمات الحيوية التي يقدمها «دبي الآن» (أكثر من 60 خدمة) كتسديد كل الفواتير المهمة ودفع المخالفات، أصبحت دبي الذكية تقدم التجارب الرقمية المتكاملة، فقد اطلع سموه على أول تجربتين رقميتين متكاملتين عبر تطبيق دبي الآن، الأولى هي قيادة مركبة في دبي، والثانية هي امتلاك مركبة في دبي.

واستمع سموه لشرح من هدى الهاشمي، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، خلال زيارته منصة شهر الإمارات للابتكار التي أطلقها مركز محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الحكومي في منطقة سيتي ووك، واطلع سموه على جهود المركز خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وأبرز تصميم المنصة رسائل شهر الإمارات للابتكار، وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف إلى المعلومات الخاصة بشهر الإمارات للابتكار وفعالياته التي تشمل كل إمارات الدولة، وما يمكن للابتكارات المعروضة خلالها أن تضيفه وتغيره في حياتهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، كما سلطت المنصة الضوء على العديد من المبتكرين المميزين من خلال عقد لقاءات مصورة معهم لتوضيح ابتكاراتهم أمام الجمهور وأهميتها في حياتهم اليومية.

واطلع سموه، خلال زيارته جناح مؤسسة دبي للإعلام، على الخدمات والابتكارات التي تستعرضها المؤسسة ضمن منصتها، واستمع لشرح عن برنامج إلكتروني ذكي يقوم بحفظ الأخبار الصحفية يسهل الرجوع إليها في أي وقت طوال السنة، إلى جانب أهمية استخدام الطاقة الشمسية، وتسخير تقنيات بالطباعة العضوية والإلكترونية، إلى جانب تكنولوجيا استخدام الطاقة الشمسية باستخدام تقنيات بالطباعة العضوية والإلكترونية.

وسيحظى زوار فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، بفرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والإبداعات، وستتاح لهم فرصة التفاعل الحي والمباشر مع المبدعين والمبتكرين المشاركين على مدى 7 أيام في منطقة سيتي ووك ومناطق أخرى في دبي، كما سيتمكن الزوار من المشاركة في العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية، التي تستهدف استعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية على صعيد العمل الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع على تبني الفكر الإبداعي، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات ضمن أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.