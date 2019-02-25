ملتقى لدعم التنمية المستدامة في العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

انطلق الملتقى الثاني لفريق دعم أندية الاستدامة، مساء أول من أمس، في مكتبة زايد المركزية بالعين، تحت رعاية جمعية أصدقاء البيئة، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومدينة مصدر، ومدرسة النرجس.

وشارك في الملتقى محمد البستاوي، منسق في مجال التكنولوجيا والابتكار، ورحاب زين الدين، منسقة مبادرات مستدامة، وفاطمة الظاهري، منسقة استدامة تربوية، والتربوي أيمن النقيب.

وتم طرح مبادرة موسوعة ابتكارات العصر الرقمي لتجميع وتوثيق ثروة الابتكارات المطروحة للإسهام في التنمية المستدامة، كما يستهدف الملتقى طلاب وطالبات المدارس والجامعات المعلمين والمعلمات.