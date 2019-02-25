انطلاق المرحلة الأخيرة من «هاكاثون الإمارات 2019» بدبي

المصدر: دبي - البيان

اختتم هاكاثون الإمارات 2019 (بيانات للسعادة وجودة الحياة) أسبوعه الثالث بنجاح، حيث مرّ عبر 6 محطات تمثل كلاً من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وقد دخل أمس محطته السابعة المتمثلة في هاكاثون دبي الذي يقام في جامعة زايد دبي. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة السابقة شهدت إمارات الدولة حركة إبداعية خلاقة حول البيانات وتحليلها، بمشاركة واسعة من المهتمين من طلاب ومختصين وموظفين وأصحاب شركات، والذين حاولوا الاستفادة من البيانات المتاحة لهم في إيجاد حلول لقضايا مهمة مثل الحماية من الحريق، الأمن والسلامة، التعليم، فرص العمل، والرفاه المجتمعي وغيرها.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، قطاع الحكومة الذكية بالإنابة: «فخورون بالنتائج التي حققها الهاكاثون في الإمارات الست، لقد لمسنا الرغبة القوية لدى المشاركين في وضع تصور لمجتمع أكثر سعادة، وذلك من خلال الإقبال الكبير والرغبة في الاستفادة من البيانات لوضع خطط تساهم في رسم السعادة».

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون الإمارات 2019 بالإضافة إلى الفائزين في جائزة أفضل تغطية إعلامية للهاكاثون في حفل ختامي يقام لهذه الغاية في 3 مارس القادم.