وزارة المالية تنظم «ساحة الابتكار» في حديقة زعبيل

المصدر: دبي - البيان

تواصل وزارة المالية فعالياتها في شهر الإمارات للابتكار ضمن فعاليات أسبوع دبي، وتستكمل مسيرة استراتيجية الإمارات في بناء مجتمع مبتكر، حيث نظمت وزارة المالية فعالية «ساحة الابتكار» في حديقة زعبيل التي تركز على تفاعل الجمهور من جميع فئات المجتمع.

ومكنت هذه الفعالية الأطفال من المشاركة في أنشطة وألعاب مبتكرة تركز على الأساليب التكنولوجية المطورة مثل الذكاء الاصطناعي والدائرة الكهربائية والطاقة الشمسية.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة الابتكار، حيث إنها تعتبر أحد الأسس الضرورية للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تفاعلها مع جميع فئات المجتمع.