«اجتماعية الشارقة» تنفذ 1347 برنامجاً توعوياً لحماية الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

أفادت إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عن أن عدد البرامج التي نفذتها خلال عام 2018 بلغ نحو 1347 برنامجاً، فيما بلغ عدد المستفيدين نحو 63405 مستفيدين من الأطفال وأولياء أمورهم، فيما تم تدريب 26 من الموظفين وعدد من طلبة الجامعات.

وحرصت الدائرة خلال عام 2018، على تقديم برامج متنوعة لأكبر عدد ممكن من خلال تقسيمها العمل إلى أربعة مجالات منها: تقديم برامج غرس القيم الأخلاقية النبيلة، وبرامج الوقاية والحماية، والبرامج التوعوية الهادفة.

وشاركت إدارة التثقيف الاجتماعي بالدائرة في فعاليات ومهرجانات متعددة منها مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة من خلال تقديم باقة من البرامج من سلسلة غرس القيم.