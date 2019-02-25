إعلان الفائــزين بجــائـزة الإمارات للابتكــار 27 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

تُقيم المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» التابعة لمجموعة دبي للجودة الحفل الختامي للدورة الثانية لجائزة الإمارات للابتكار، يوم 27 فبراير الجاري، تماشياً مع احتفالات شهر الابتكار للإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز وتكريم المقيمين والرعاة الداعمين للجائزة وسيقام الحفل في الحبتور بالاس، فنادق ومنتجعات إل إكس آر، دبي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

ويذكر أن جائزة الإمارات للابتكار تم إطلاقها العام الماضي بهدف نشر ثقافة الابتكار في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، مستهدفة كافة الشركات العاملة في 15 قطاعاً، وقد انعقدت لجنة التحكيم لتصنيف الفائزين إلى خمس فئات وفق نظام النجوم بحضور كل من المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، وفاطمة بطي المهيري رئيس المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» التابعة لمجموعة دبي للجودة، والدكتور قاسم كناكري المستشار الفني للجائزة والرئيس التنفيذي لشركة تيم باور العالمية، وشيخة البشري مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال باقتصادية دبي، وعامر بن أحمد عضو مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة والمدير العام لشركة كناوف الشرق الأوسط والهند، واستعرضت اللجنة طلبات الشركات المشاركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص، من قطاع الرعاية الصحية، والتعليم والتأهيل، والسلع والخدمات الاستهلاكية، والتغذية، والتصنيع، وقطاع العقارات والبناء، والبنوك والتمويل، والتعليم، ولأول مرة قطاعي البناء والنقل، ومقارنة بالعام الماضي.

وقال المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: «نفتخر للعام الثاني على التوالي بتنظيم الحفل الختامي لجائزة الإمارات للابتكار تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في مؤسسات القطاع الخاص، والوصول بها إلى قدرات تنافسية عالية، وإبراز وتكريم الشركات الرائدة في مجال الابتكار، بهدف بناء شبكة قوية من رواد الابتكار والمهنيين والمقيمين المؤهلين، وتستمد جائزة الإمارات للابتكار أهميتها كونها أول مبادرة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في 15 قطاعاً نحو الابتكار، كما تعد إضافة نوعية جديدة إلى مجموعة الجوائز التي تتبناها مجموعة دبي للجودة منذ تأسيسها في عام 1994 وسعيها الدؤوب نحو تطوير وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي على المستوى الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المنطقة ككل».

وصرحت فاطمة بطي المهيري رئيس المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» التابعة لمجموعة دبي للجودة: «لقد لمسنا تزايد عدد الشركات المشاركة هذا العام من كبرى مؤسسات القطاع الخاص بالدولة ومن مختلف القطاعات، فقد أبدت ما يقارب من 100 شركة الاهتمام والاستفسار عن المواصفات والشروط المطلوب تطبيقها لتتاح لهم فرصة المشاركة في الجائزة، مما يعد ذلك مؤشراً على أن الجائزة تتناغم مع المبادرات الابتكارية التي تطلقها الدولة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها الوطنية للابتكار».

وأضافت: «لقد حرصنا على تسخير كافة الإمكانيات والخبرات المطلوبة لضمان شفافية وحيادية عملية التقييم». وقال قاسم كَناكري:»إن الإطار العام ومعايير جائزة الإمارات للابتكار ستمنح المقيمين والمشاركين من الشركات فرصة تعزيز جدارتهم الفكرية والعلمية، حيث تختلف الجائزة عن الجوائز الأخرى بالدولة لاختصاصها بالقطاع الخاص».

وقد قام برعاية ودعم الدورة الثانية لجائزة الإمارات للابتكار كل من السوق الحرة - دبي، دوكاب، اينوك، كنوف كرعاة فضيين، وبنك الإمارات الوطني كراعٍ برونزي، ومؤسسة دبي للإعلام كشريك استراتيجي، ومجلة جلف بزنس ومجلة دبي بزنس الرعاة الإعلاميين.إعلان الفائزين بجائزة الإمـارات للابتكــار 27 الجاري