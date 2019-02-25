قرينة حاكم رأس الخيمة: مبادرة للارتقاء

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكدت قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، أن شهر الإمارات للابتكار مبادرة وطنية تهدف إلى تشكيل منظومة متكاملة للاعتماد على الابتكار للارتقاء بالأداء في جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخة هنا بنت جمعة الماجد ترافقها الشيخة جهاد بنت كايد القاسمي، حرم الشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعدد من سيدات المجتمع لمعرض الابتكار الذي أقامه مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مركز سالم العلي لتحفيظ القرآن بمنطقة القصيدات في رأس الخيمة التابع للهيئة بمناسبة شهر الإمارات للابتكار.

وثمنت سموها الجهود المخلصة التي تقوم بها دولتنا الغالية في ترسيخ كتاب الله سبحانه وتعالى حفظاً وترتيلاً وتجويداً وتطبيقاً عبر العديد من المؤسسات والمراكز التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم والعمل به ومن خلال العديد من البرامج والفعاليات الابتكارية والإبداعية.

واطلعت الشيخة هنا على ما يتضمنه المعرض وتعرفت على المبادرات الابتكارية المقدمة من مراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تساعد الدارس على عملية الحفظ وتبسط له المعلومة والعديد من المبادرات الأخرى التحفيزية لتوظيف العلم والابتكار والإبداع في مراكز التحفيظ التابعة للهيئة، حيث شاركت في المعرض خمسة مراكز هي مركز سالم العلي ومركز ميمونة بنت الحارث ومركز جلفار ومركز الأم ومركز بر الوالدين لتحفيظ القرآن.

واستمعت قرينة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى شرح مفصل حول البرامج التي تقدمها المراكز ومن خلالها تسهم في تطوير العمل واطمأنت على سير البرنامج الدراسي الذي يشمل فئة البراعم والمواطنات والمقيمات وكبار المواطنين وشاهدت ورشة مبسطة عن قسم الوقف.

وأشادت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد بالمبادرات التي قدمتها مراكز الهيئة في الإمارة بمناسبة شهر الإمارات للابتكار والتي تتماشى مع توجهات دولة الإمارات وقيادتها في تشجيع الابتكار والإبداع بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، الهادفة إلى تعزيز رفاهية وسعادة المواطنين عبر نشر ثقافة الابتكار في تقديم خدمات تعود على المجتمع الإماراتي بمزيد من الازدهار والتقدم.