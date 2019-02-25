حمد الشرقي يلتقي رئيس وزراء هولندا على هامش القمة العربية الأوروبية

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة

على هامش القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية مساء اليوم، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ، الذي شارك في أعمال القمة.

واستعرض صاحب السمو حاكم الفجيرة و رئيس الوزراء الهولندي الموضوعات التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة، حيث أعربا عن ثقتهما بصدور قرارات وتوصيات إيجابية عن القمة.

و حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ،و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة ومعالي سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية و سعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الاميري بالفجيرة وسعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي وسعادة عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، و سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.