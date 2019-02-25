سلطان القاسمي يوجّه بصرف 250 مليوناً تعويضات للمتأثرين بمشروع «قلب الشارقة»

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بسرعة تعويض المتأثرين بتنفيذ المشروعات التنموية في الإمارة.. شرعت دائرة التخطيط والمساحة في وضع الترتيبات اللازمة للبدء في صرف تعويضات بمبلغ 250 مليون درهم للمتأثرين بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «قلب الشارقة» بمنطقتي المريجة والشويهين.

وأعلن المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أن تعويضات المتأثرين من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «قلب الشارقة» بمنطقتي المريجة والشويهين بلغت 250 مليون درهم لـ30 عقاراً بإجمالي مساحة بلغت 136 ألف قدم مربع.

وأشار إلى أن مشروع «قلب الشارقة» يتم تنفيذه ضمن خطة إعادة تأهيل للمناطق العمرانية المحيطة بالمنطقة التاريخية وفقاً لمعايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية بهدف الارتقاء بالمستوى العمراني للمنطقة وبيئتها السكنية دون الإخلال بنسيجها الاجتماعي والحفاظ على هويتها وتراثها الحضاري المتميز.

ولفت إلى أنه وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم تقدير التعويضات للمتأثرين من تنفيذ المشروعات التنموية بما يفوق القيمة السوقية للممتلكات تقديراً لحسن تعاونهم وتجاوبهم المميز انطلاقاً من حثهم الوطني وتغليبهم للمصلحة العامة.

وقال المهندس سالم الهاجري مدير إدارة التعويضات إن الدائرة تعكف حالياً على إنهاء الاستعدادات لتسليم الشيكات لمستحقيها بمقر دائرة التخطيط والمساحة بمنطقة اللية فور تسلمها من دائرة المالية وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بسرعة صرف التعويضات للمتأثرين في جميع المشروعات التنموية.من جهة أخرى، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بإعفاء المساجد التابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة وملحقاتها من مواد ورسوم توصيل المياه والكهرباء والغاز.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لعبدالله بن يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، عبر برنامج «الخط المباشر»، مشيراً إلى أن التوجيه ينطبق على المساجد التابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ولا يشمل المناطق التي تتبع تمديداتها للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وأوضح أن الإعفاء كان يشمل الرسوم فقط، وكان يتكفل بالمواد المتبرع، أما الآن فالإعفاء من المواد والرسوم.