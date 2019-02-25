سيف بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الأمن العام البحريني

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، اللواء طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مجالات العمل الشرطي والأمني.

حضر اللقاء، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، والعميد حمد عجلان العميمي، المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبد الواحد الحمادي، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وعدد من ضباط الوزارة، ومن جانب وفد مملكة البحرين، المقدم علي عبد الله الجودر، مدير إدارة الشؤون الدولية والإنتربول، والرائد أحمد عبد الله الظاعن، مدير مكتب رئيس الأمن العام.