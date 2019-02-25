«كهرباء دبي» تنتج الهيدروجين الأخضر بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور لزيارة منصتها في منطقة «سيتي ووك» بدبي ضمن مشاركة الهيئة فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وذلك للتعرف إلى أبرز مشروعاتها المستقبلية وابتكارات موظفيها، والاطلاع على الابتكارات النوعية لعدد من الشركات الناشئة المحلية والعالمية.

وتعرض الهيئة في منصتها في «سيتي ووك» عدداً كبيراً من الابتكارات لموظفي الهيئة، وعدداً من الشركات الناشئة المحلية والعالمية، إضافة إلى مشروعات الهيئة والتي تشمل مشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتعمل الهيئة على تنفيذه حالياً في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث سيتم تخزين الهيدروجين ومن ثم استخدامه في إنتاج الطاقة ووسائل النقل وغير ذلك من مجالات.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت من الدول السباقة في مجال الابتكار، حيث تعمل القيادة الرشيدة على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير الابتكار الحكومي عبر تحويله إلى عمل مؤسسي، إضافة إلى بناء كوادر مهنية قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات».

وأضاف: «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً لتوفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار على مختلف المستويات، ويسهم تخصيص شهر كامل للابتكار في الدولة في تطوير القدرات الإبداعية والابتكارية وتحفيز طاقات المبدعين وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار كممارسة قياسية ضمن مستويات العمل كافة، إضافة إلى تعزيز التنافسية في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتعميمها كممارسة قياسية معتمدة لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يرسخ مكانة دبي كمنصة محفزة للابتكار».

وتسلط الهيئة في منصتها الضوء على مبادرة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» والتي تساعد المتعاملين على اكتشاف أي تسرب للمياه في التوصيلات بعد العداد.

وتشمل قائمة ابتكارات موظفي الهيئة «غواصة ديوا» وهي عبارة عن غواصة يتم استخدامها في الكشف عن تسريبات المياه، و«طواف» وهو عبارة عن نظام روبوتات لفحص أنابيب المياه يتم برمجته أو التحكم به عن بعد باستخدام الأجهزة الذكية، و«روبوت الطباعة ثلاثية الأبعاد» وهو عبارة عن روبوت تمت طباعته باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ويتم استخدامه في دراسة أنظمة الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، و«المتحكم الذكي» وهو عبارة عن نظام للمراقبة والتحكم يتم تشغيله باستخدام مكثفات فائقة بدلاً من البطاريات، وجهاز «استبدال أنابيب المياه المضغوطة» والذي يسمح باستبدال الأنابيب دون الحاجة لقطع المياه عن المستهلك، و«كاشف الغبار الذاتي للألواح الشمسية».