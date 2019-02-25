عبدالله النعيمي: مشاريع البنية التحتية في الإمارات مثال يحتذى به عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، معرض الاستدامة 2019، الذي تنظمه الوزارة ممثلة بإدارة الاستدامة والدراسات الفنية بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، وبدوره يسلط الضوء على أحدث التقنيات في مواد البناء المستدامة والحلول العملية والمبتكرة في مجال الاستدامة، كما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة ونشرها بين كافة فئات المجتمع.

ولفت معاليه إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تشرف على تنفيذها وزارة تطوير البنية التحتية باتت مثالاً يحتذى به عالمياً بتطبيقها منظومة الاستدامة والأبنية الخضراء، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة للمنظومة التنموية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يدعم توجه الدولة القائم على أن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021 وصولا لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأكد معاليه، حرص الوزارة على السير بخطى ثابتة نحو تطبيق أفضل الممارسات في مجال تحقيق الاستدامة بمختلف محاورها، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة من خلال تبني المبادرات والمشاريع المتعلقة بتعزيز الاستدامة والأبنية الخضراء، ومنها إطلاقها مشروع إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في المباني الحكومية، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية تطوير الطرق الاتحادية، وإعادة تدوير الاسفلت في المواقع الإنشائية، وغيرها.

ويشارك في النسخة الأولى من معرض وزارة تطوير البنية التحتية للاستدامة أكثر من 10 شركات عالمية، تضم نخبة من الخبراء المتخصصين بموضوعات الاستدامة في مجال مواد البناء المستدامة المبتكرة، حيث يعكس المعرض رؤية الوزارة ورسالتها والتزامها بتحقيق التميز في الاستدامة بما يتماشى مع الأهداف العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة، أول أصباغ بالمنطقة قادرة على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون والروائح من الجو، والذي ستقوم بتطبيقه كمرحلة أولى مشروع مبنى الوزارة في المنطقة الجنوبية، والتي بدورها تساهم في خفض معدلات البصمة الكربونية، والمحافظة على البيئة، وهو ما ينسجم مع توجه دولة الإمارات في طريقها نحو الريادة العالمية، وكذلك يمثل مستهدفاً رئيسياً ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات.

كما قامت الوزارة بعقد شراكات مع شركات عالمية رائدة في مجال الاستدامة، تستفيد بموجبها من مواد البناء المصنوعة بتقنية النانو تكنولوجي، مثل الأصباغ والاسمنت، وتطبيقها ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشرف على تنفيذها.

كما عرضت إحدى الشركات المشاركة في معرض الاستدامة 2019، سجادة معاد تدويرها بالكامل من مخلفات شباك صيد الأسماك، ومخلفات الطرق الناتجة عن عملية التنفيذ مثل (البيتومين).