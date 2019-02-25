«نيابة دبي» تستعرض إبداعات الموظفين

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة في دبي فعالية بعنوان «لقاء الابتكار» في حديقة النيابة العامة، بحضور المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وهدفت الفعالية التي جاءت تماشياً مع شهر الإمارات للابتكار، إلى عرض ابتكارات النيابة العامة وتجارب الموظفين وتكريم الفائزين والمساهمين في طرح الأفكار المجدية من الموظفين والمتعاملين والتي ساهمت أفكارهم في تحسين العمل.

واستعرض عدد من الموظفين ابتكاراتهم في الجانبين القضائي والمؤسسي، وتناولوا تجاربهم من خلال مشاركتهم في برنامج رواد التميز لعام 2018، بالإضافة إلى تكريم أصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرة التي تم تقديمها عبر برنامج رؤى للاقتراحات ومجلس محمد بن راشد الذكي ونظام العصف الذهني من الموظفين والمتعاملين، حيث تعتبر إسهاماتهم في سبيل تحقيق خطط وأهداف النيابة العامة تجسيداً لمفاهيم الابتكار والمساهمة ببلوغ أقصى مستويات التقدم.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من المحامين العامين وأعضاء وموظفي النيابة العامة.