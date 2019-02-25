«أراضي دبي» تكشف تطبيقات مبتكرة

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فعاليات أسبوع الابتكار في دبي، حيث قامت الدائرة بإطلاق عدد من الخدمات، بما في ذلك المرحلة الثانية من تطبيق «دبي ريست» Dubai REST، وإطلاق تطبيق تقييمي، والحلّة الجديدة من تطبيق «وسطاء دبي»، وسيتم أيضاً تطبيق مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، لتوفير الخدمات من خلال التطبيقات الذكية مثل «إيجاري»، أيضاً جرى عرض منشورات شهر الابتكار، وتنظيم معرض لإنجازات الطلاب الابتكارية.

وشارك في افتتاح الأسبوع الذي انطلق تحت شعار «فكر يسبق المتغيرات»، موظفو الدائرة والعديد من متعامليها، إضافة إلى طلاب من المدارس، وأحمد الهاشمي من أصحاب الهمم في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال بن مجرن: تفخر أراضي دبي بدعم مبادرة «شهر الابتكار في الإمارات»، للتأكيد على أهميتها، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، والعمل على إنجاح مقاصدها، ومن أهمها تعزيز مسيرة الابتكار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ليكون منصة ملهمة لأجيال الغد، إن تضافر جهود مؤسساتنا ودوائرنا سيسهم في تحويل الإمارات إلى دولة ذكية وأكثر ابتكاراً في العالم، والوصول بها إلى صدارة الدول الأذكى والأسعد في العالم، إننا نرى في دائرتنا نموذجاً حياً لهذا الالتزام من خلال مواصلة طرح المبادرات المبتكرة التي تسهم في راحة وسعادة متعاملينا، وجميع القاطنين في الإمارات، من مواطنين ومقيمين وزائرين، ومن خلال الحلول المبتكرة التي نطرحها بانتظام طوال العام، أصبحت أراضي دبي مرجعاً لمختلف آليات التنظيم والتسجيل العقاري على مستوى المنطقة والعالم أجمع.

«دبي ريست»

وطورت أراضي دبي مشروع «التصرف العقاري الذاتي» (دبي ريست)، كأول سوق رقمي للعقارات في دبي يتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات التصرفات العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية.

كما يعتبر تطبيق «تقييمي» الذي تعرضه أراضي دبي خلال أسبوع الابتكار، منصة ذكية توفرها الدائرة لجلب العملاء والمقيمين في منصة واحدة تمكن الملاك من عرض تفاصيل شركات التقييم المعتمدة من الدائرة، ثم اختيار الشركة وتقديم طلب تقييم العقار من التطبيق مباشرة.

وسيتم إقامة مخيم الابتكار يومي 27 و28 فبراير، وهو عبارة عن مبادرة من معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية للدائرة، لطرح الأفكار المبتكرة، ومناقشة التحديات التي تواجه السوق العقاري بغرض إيجاد حلول لتلك التحديات بصورة مبتكرة وفعالة.

الحالة الإيجارية

وتعتبر الصحيفة الإيجارية أحد التطبيقات المبتكرة لمركز فض المنازعات الإيجارية، ومن خلاله يتم عرض معلومات طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) لبعضهما بعضاً، عبر نظام مربوط بقاعدة بيانات في المركز، وذلك بعد استئذان النظام من الطرفين.