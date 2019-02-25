«صحة» تعتمد 50 مشروعاً تطويرياً مبتكراً

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» 50 مشروعاً تطويرياً مبتكراً لتحسين الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية التابعة للشركة، وشملت عدة نطاقات ضمن أفضل مشاريع الدورة التاسعة للمشاريع التحويلية، والتي غطت 7 نطاقات منها الحلول الذكية، والمبادرات المبتكرة، والمشاريع التحويلية، والمشاريع التشغيلية والخدمات الطبية، ومبادرات اندماج الموظفين وخدمة المتعاملين كجزء من الاستعدادات والتحضيرات لقبة الابتكار 2020 التي تنظمها «صحة»، التي أكدت أنها تولي التقنيات الصحية الحديثة أهمية كبيرة، وتحرص أشد الحرص على الابتكار في تقديم الرعاية الطبية عالية المستوى للمتعاملين مع منشآتها المنتشرة في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، وتعمل على جعل الابتكار والإبداع مكوناً أساسياً وأداة فعالة في جميع مراحل عملها.

وقال سيف السكسك، مدير إدارة التطبيقات، بدائرة تقنية المعلومات في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: إن شركة «صحة» لا تكتفي بتنظيم الفعاليات الداخلية التي تعرف بمبادراتها المبتكرة في منشآتها فقط، بل تحرص على مشاركة الجهات الأخرى معارضها وفعالياتها، حيث شاركت «صحة» في المعرض الذي أقيم ضمن أسبوع بلدية أبوظبي للابتكار، الذي أطلقته تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2019، وكذلك في أسبوع الاتحاد للطيران، بهدف اطلاع الجمهور على التقنيات الحديثة التي توفرها للمتعاملين معها والهادفة لتقديم رعاية طبية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن شركة «صحة» تحرص على الاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة.