حميد القطامي: «صحة دبي» أرست منظومة للإبداع وإنتاج الأفكار

المصدر: دبي - البيان

دشنت هيئة الصحة في دبي، أمس، مركز الابتكار الصحي، والذي جاء متوافقاً في برامجه وحزمة مبادراته وأهدافه مع التوجهات العامة للدولة وأجندة الابتكار الوطنية والتطلعات المستقبلية لمدينة دبي، واستراتيجية الابتكار 2018 – 2021، التي تتبنى الهيئة تنفيذها، تعزيزاً لجودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

ولدى تدشينه المركز قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن الهيئة، ومن خلال مركز الابتكار الصحي أرست منظومة أكثر تطوراً للإبداع وإنتاج الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق، وذلك وصولاً إلى رعاية صحية مستدامة».

ويأتي تدشين المركز بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، وتأسيساً على الخطوات المهمة التي قطعتها هيئة الصحة في دبي دبي خلال السنوات القليلة الماضية، على طريق الابتكار، ومجمل المشروعات التي نفذتها، ومجموعة التقنيات المتصلة بالحلول الذكية والذكاء الاصطناعي التي استحوذت عليها، والتي تم توظيفها وتسخيرها لخدمة المرضى، من خلال مختلف التخصصات الطبية.

ويعد مركز الابتكار الصحي ساحة مفتوحة ومهيأة للعصف الذهني وتبادل الأفكار المبتكرة والتجارب الناجحة، كما يعد منصة متكاملة التجهيزات للقاءات العلماء والخبراء والمبتكرين وصناع القرار والمخططين والأكاديميين والطلبة الموهوبين، من داخل الدولة وخارجها، حيث حرصت الهيئة من خلال تأسيس المركز على تهيئة وتوفير المناخ المناسب والمحفز على الإبداع، بما يدعم توجهاتها ليكون مركز الابتكار الصحي في صدارة المراكز المماثلة عالمياً.

وأوضح القطامي أن: «صحة دبي، تتبنى استراتيجية واضحة للابتكار، تهدف إلى جعل دبي رائدة للرعاية الصحية المعتمدة على النماذج المبتكرة والمتكاملة، وذلك من خلال تبني وتضمين الابتكار في جميع مكونات منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب تطبيق أسس ومعايير الالتزام والمساءلة في إطار مبتكر لحوكمة القطاع الصحي».

وتعرف القطامي لدى جولته في مركز الابتكار الصحي إلى تفاصيل زراعة أول فك في فم مريض تم إنتاجه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأعلن معالي القطامي عن تشكيل مجلس الابتكار الصحي برئاسة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، والذي ضم عدداً من المسؤولين والمختصين.