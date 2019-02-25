حسين الحمادي لـ«البيان»: «بالعلوم نفكر» منصة رائدة تعزز مواهب وإبداعات الطلاب

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

انطلقت أمس فعاليات معرض «بالعلوم نُفكر» في جامعة خليفة بأبوظبي، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وعارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وعدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء والتربويين، وشارك في الفعاليات 750 متسابقاً ومتسابقة من مختلف المدارس والجامعات في أبوظبي.

منصة رائدة

وقال حسين الحمادي لـ «البيان»: «إن مسابقة بالعلوم نفكر إحدى أهم أدوات المساندة لدعم وصقل مهارات الطاقات الوطنية الشابة، حيث تتفرد بكونها منصةً رائدة تعزز مواهب وإبداعات الطلاب وبحوثهم الابتكارية في مجالات التقنية والعلوم، وتؤسس ﻷجيال من العلماء والقيادات في مجالات حيوية». وأضاف أن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء أجيال مهارية هي مسؤولية وطنية مشتركة، لافتاً إلى أن المسابقة تعد دعامةً مهمة لتعزيز الفكر المبدع والخلاق لدى شباب الوطن، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونحرص على أن نكون جزءاً من هذا الحدث السنوي المهم.

وتابع الحمادي أن معرض بالعلوم نفكر يشكّل فائدة كبيرة لجميع الطلاب والمشاركين من مختلف المدارس والجامعات، مشيراً إلى حُسن التنظيم من جامعة خليفة، حيث يجتمع الطلاب مع الأساتذة ومراكز البحوث الجامعية في منطقة واحدة ما يؤدي إلى التكامل. وأضاف أن المفرح في المعرض دخول الطلاب بمشاريع مميزة تتحدى المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن أغلب المشروعات تجد حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجهها الدولة في مختلف المجالات.

وتتنافس المشروعات الطلابية في 11 من القطاعات العلمية.

العلوم

وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي أن فعاليات بالعلوم نفكر تتيح الفرصة أمام الشباب لاختبار مستوى مهاراتهم الإبداعية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، حيث تظهِر مجموعة المشاريع التي استعرضها الطلاب أثر المعرفة العلمية والحماس تجاه ابتكار حلول عملية.

وقال: «نؤمن بأن هذه التحديات ستسهم في تنشئة المواهب وتمهيد طريق الابتكار أمامهم لإعدادهم للحياة المهنية». وأكد الحمادي لـ «البيان» أن أهم ما يميز الفعاليات تلاقي طلاب المدارس مع طلاب الجامعات في وجود أساتذة وخبراء.

روح الابتكار

وأكدت ميثاء الحبسي أن إلهام الشباب وتعزيز روح الابتكار لديهم يأتيان على رأس أولويات مؤسسة الإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار والهادفة لجعل دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً. وقالت: «نحن فخورون بالابتكارات الرائدة التي شاهدناها في معرض هذا العام».