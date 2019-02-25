«الموارد البشرية والتوطين» تكرّم الفائزين بجائزة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين الفائزين بـ«جائزة الموارد البشرية والتوطين للابتكار» في دورتها الثالثة 2018 – 2019، وذلك خلال حفل نظمته أمس بديوان الوزارة في دبي.

حضر الحفل كل من نورة محمد المرزوقي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للسياسات والاستراتيجية، ومحمد بن صقر النعيمي، الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وفريدة آل علي، الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وأحمد آل ناصر، الرئيس التنفيذي للابتكار، وعدد من الموظفين والمكرمين.

وأكدت نورة المرزوقي أن «جائزة الموارد البشرية والتوطين للابتكار» تأتي تنفيذاً لمستهدفات الحكومة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار، لا سيما أن الجائزة لا تقتصر على موظفي الوزارة فقط، بل تشمل فئاتها الطلبة والشركاء الاستراتيجيين.

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي يقدمه معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين للجائزة، التي تؤدي دوراً مهماً في ترسيخ ممارسات الابتكار والإبداع لدى الفئات المستهدفة، وبما يسهم في تطوير الخدمات وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

وقالت المرزوقي إن الجائزة تهدف إلى خلق بيئة محفزة للتفكير بطرق جديدة ومبدعة ومبتكرة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول لأهم التحديات التي تواجه الوزارة بمختلف مجالاتها، كما أنها تدعم استراتيجية الابتكار لدى الوزارة التي تسعى إلى تبني المبتكرين والمبدعين في الدولة.

وأوضحت أن الوزارة تتطلع إلى تطوير الجائزة والارتقاء بها خلال دوراتها المقبلة، وذلك لدورها الفاعل والمهم في تطوير الخدمات.

وعلى هامش الحفل، أبرمت الوزارة مذكرتي تفاهم، مع كل من مجلس شباب القطاع الخاص بشأن الشراكة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المبتكرة، ومع شركة بلاك أند وايت لتجارة الحاسب الآلي بشأن التعاون، لتنفيذ مبادرات ومشاريع ابتكارية مشتركة.