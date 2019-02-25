20 فعالية ابتكار تنظمها «زايد للرعاية الأسرية» في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظمت دار زايد للرعاية الأسرية بمنطقة العين باقة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات تزامناً مع شهر الابتكار، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية الابتكار في دولة الإمارات.

ولتواكب في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة وجهود الحكومة لجعل الابتكار أسلوباً ومنهج عمل في دولة الإمارات. وتتضمن الفعاليات والأنشطة تنظيم زيارات لمختبر الإبداع الكيميائي التعليمي في جامعة الإمارات، وزيارات خارجية للاطلاع على الورش والمعارض الابتكارية، وإطلاق بيت المواهب في الدار، وغير ذلك من البرامج الابتكارية الأخرى التي تهدف في مجملها إلى نشر مفهوم ثقافة الابتكار والاحتفاء بالأطفال المبتكرين وإبراز أفكارهم المتميزة واستثمار هذه المواهب.

وقال نبيل الظاهري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية لـ«البيان» إن الفعاليات التي تنظمها دار زايد للرعاية الأسرية ترتكز على خطة عمل طموحة تتضمن فعاليات ومبادرات ترسخ وتنشر مفاهيم ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ودعماً لرؤية الإمارات 2021.

وأضاف: «يصل عدد الفعاليات التي تم تنظيمها لـ20 تسهم في اكتشاف قدرات المنتسبين للدار، وإثراء الجوانب الابتكارية، ليكون الابتكار أسلوب حياة كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

بدوره أوضح إسحاق البلوشي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدار أن الأبناء المنتسبين للدار زاروا جامعة الإمارات وتحديداً مختبر «الإبداع الكيميائي التعليمي» والذي قدم لهم الاختصاصات العلمية بطريقة مشوقة ومبدعة تحفز الإبداع والابتكار لديهم، وتجذبهم في الوقت ذاته لدراسة التخصصات العلمية مستقبلاً.