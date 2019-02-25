شرطة دبي تكرّم الفائزين في تحدي «التقاط العلم»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت، السبت الماضي، فعاليات الدورة الثانية من مسابقة تحدي «التقاط العلم» للأمن الإلكتروني، التي شارك فيها 50 متسابقاً من 15 دولة، بحضور القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وعدد من مسؤولي الإدارات المختلفة بالقيادة العامة لشرطة دبي.

تكريم

وكرّم الجلاف الفائزين في تحدي «التقاط العلم»، إذ حصد يوسف عوض من مصر المركز الأول في المسابقة، بعد أن تمكن من تحقيق 780 نقطة، تلاه في الترتيب مواطنه محمد محمود، محققاً 764 نقطة، وفي المركز الثالث حل أحمد أبو العلا أيضاً من مصر بعد أن سجل 750 نقطة، وكرّم العميد جمال الجلاف الفائزين، كما كرّم أصغر المتسابقين زياد حسام ذو الأربعة عشر عاماً، إذ حل في المركز الرابع عشر من بين الـ50 متسابقاً.

وتستهدف شرطة دبي من خلال تنظيمها لمسابقة «التقاط العلم»، بالتعاون مع شركة «جريت مايندز» المتخصصة في تنظيم الفعاليات، تعزيز مهارات وخبرات الأمن الإلكتروني لدى الشباب والأجيال المقبلة، وتحفيز الفضول العلمي لديهم وقدراتهم للتعامل مع التحديات الإلكترونية، وترسيخ مفاهيم الأمن الإلكتروني لدى المشاركين من طلبة المدارس والجامعات المهتمين بالتقنيات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وبلغت قيمة الجائزة الأولى في مسابقة «التقاط العلم» 20 ألف درهم، وقيمة الجائزة الثانية 10 آلاف درهم، و5000 درهم لصاحب المركز الثالث.

وتنسجم مسابقة «التقاط العلم» مع رؤية قيادتنا الإمارات الرشيدة التي تضع ضمن أولوياتها الحرص على تأسيس أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات التكنولوجية الحيوية، ليكونوا لبنة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، ويحققوا السبق بجدارة في حقول البحث العلمي ومواكبة متغيرات سوق العمل.

220

وتقدم لدورة العام الجاري من المسابقة 220 مرشحاً، تأهل منهم 50 بعد تصفيات جرت عبر اختبار إلكتروني، ليتأهل خمسون من الشباب المحترفين والهواة في ميدان تقنية المعلومات والتطبيقات الرقمية والبرمجة للمشاركة في المسابقة الرئيسة التي جرت على مدى يومين، تصدّى فيها المتسابقون لسيناريوهات محاكاة افتراضية لتهديدات وأخطار إلكترونية، وذلك لاختبار مهاراتهم وإثبات قدراتهم على مواجهة محاولات الاختراق والقرصنة الإلكترونية، وذلك في مجمع «هاب زيرو» في منطقة سيتي ووك في دبي.