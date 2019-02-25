%25 انخفاض في وفيات المرور العام الماضي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

سجلت إمارة أبوظبي انخفاضاً ملحوظاً في عدد وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث انخفض عدد وفيات الحوادث المرورية من 199 إلى 149 بنسبة 25.125%، وعدد الإصابات البليغة من 149 إلى 120 بنسبة 19.46%، كما بلغ التحسن بالنسبة لعدد وفيات حوادث المرور لكل 100 ألف من السكان من 5.72 إلى 4.22 بنسبة 26.22 % وعدد الإصابات البليغة لكل 100 ألف من السكان من 4.286 إلى 3.366 بنسبة 21.46%، وانخفاض وفيات حوادث الدهس لعام 2018 بنسبة 38% مقارنة بعام 2017.

وأوضح اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أن الانخفاض يعود إلى النتائج المتحققة ضمن «استراتيجية السلامة المرورية» (2016-2020) بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهم دائرة النقل ودائرة البلديات والتخطيط وهيئة الصحة ودائرة المعرفة.

واستعرض الإنجازات التي حققها القطاع في 2018 مقارنة مع 2017، باعتماد مقارنات معيارية لمستويات السلامة المرورية، والإسعاف، والإنقاذ والتدخل السريع، وطيران الشرطة، وإدارة الأزمات والكوارث، والبلاغات، وزمن الاستجابة، والتحول الإلكتروني للمعاملات في الترخيص والمرور.

وتطرق في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مديرية المرور والدوريات إلى جهود شرطة أبوظبي خلال الخطة الاستشرافية في تطوير أنظمة السلامة المرورية، وتنفيذ خطط استباقية خلال الأحوال الجوية المتغيرة .

وأشار إلى أن عدد البلاغات التي وردت لـ«مراكز القيادة والتحكم» بلغت مليون و178 ألفاً في 2018 مقابل 645 ألفاً في 2017، وأنجز طيران الشرطة 1523 مهمة، منها 24 مهمة لحوادث طرق و40 لنقل مرضى للمستشفيات.

وبلغت المعاملات المنجزة إلكترونياً مليونين في 2018 مقابل مليون و600 ألف في 2017، وتشمل، المخالفات المرورية، وفتح ملف مروري، وترخيص السائقين والمركبات، وتصاريح التدريب والأجرة، وفحص السائقين.