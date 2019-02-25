تدوير 85 % من نفايات المطامر في أبوظبي بحلول عام 2030

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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كشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» أنه وبحلول عام 2030 سوف يتم تدوير 85% من إجمالي النفايات في المطامر، الأمر الذي يعكس الجهود الحثيثة للمركز في إدارة النفايات وكيفية معالجتها وتعزيز الابتكار، للحصول على بيئة صحية مستدامة، هذا بالإضافة إلى تفعيل دور التوعية والإرشاد بطرق غير تقليدية، لتعميق الاستجابة الإيجابية باعتبارها فاعلاً رئيساً في مجال الإدارة المتكاملة في إدارة النفايات، خلال نشر الوعي المجتمعي لدى مختلف الشرائح الاجتماعية بأهمية فرز النفايات، تماشياً مع استراتيجية أبوظبي وتحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأكد مركز «تدوير»، في ردٍ على أسئلة وجهتها له «البيان» عبر البريد الإلكتروني، أنه تم التعامل في إدارة المشاريع والمنشآت في مركز أبوظبي لإدارة النفايات مع ما يقارب 910,000 أطنان من النفايات خلال ديسمبر، وتم إعادة تدوير 212,000 طناً أي 23% من مجموع النفايات المستلمة في ديسمبر، وتشمل هذه النسبة مخلفات الهدم والبناء، مخلفات الإطارات، النفايات البلاستيكية والنفايات الخضراء، ويؤخذ في الاعتبار أن هذه الكميات هي فقط الواردة لمنشآت المركز ، حيث توجد كميات أخرى تم إعادة تدويرها، أو معالجتها.

تجدر الإشارة إلى أن مركز «تدوير» يدرس التشغيل الفعلي للحاويات الضاغطة المركبة تحت الأرض العام الجاري، بواقع 268 حاوية في عدد من المناطق في مدينة أبوظبي.