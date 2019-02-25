20 ألفاً يشاركون في «إمارات بلا مركبات»

المصدر: دبي-البيان

شاركت جهات حكومية وخاصة أمس، في الدورة الـ 10 لمبادرة «إمارات بلا مركبات»، وشهدت دورة 2019، مشاركة أكثر من 20 ألف مشارك من الأفراد والمؤسسات، حيث انطلق معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعدد من مديري العموم من مختلف الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، من محطة مترو «اتصالات» إلى محطة مترو «الاتحاد».

وتأتي المبادرة التي تنظمها بلدية دبي سنوياً في شهر فبراير، في إطار سعي الدائرة المستمر إلى تجسيد رؤيتها، المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وخططها الاستراتيجية الرامية إلى استدامة بيئة المدينة، عن طريق تعزيز حماية البيئة ومواردها الطبيعية، وشهدت المبادرة هذا العام، مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع الأفراد على استخدام وسائل النقل العام، والتقليل من الانبعاثات الكربونية في الجو، والناتجة عن كثرة استخدام المركبات، واستمرت المبادرة في استقطاب المشاركين عاماً بعد عام، من أفراد وجهات حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي جعلها تحمل اسم «إمارات بلا مركبات».

ريادة

وقال داوود الهاجري: تسعى بلدية دبي دائماً، إلى تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك عن طريق التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة، الخاصة بإطلاق المبادرات الفعالة وذات التأثير الإيجابي الكبير في المجتمع والبيئة، حيث تُعد المبادرة التي ننظمها سنوياً، ويشارك بها الأفراد والجهات من مختلف إمارات الدولة، إحدى أبرز المبادرات التي يتفاعل معها الجميع، من خلال استخدامهم لوسائل النقل العام، لتجنب التأثيرات السلبية في البيئة، والتي تنتج عن استخدام المركبات.

مشاركة استثنائية

وأضاف: شهدت دورة 2019، مشاركة أكثر من 20 ألف مشارك من الأفراد والمؤسسات، ما يمثل زيادة لافتة ومتميزة في عدد المشاركين، حيث إن عدد المسجلين في الدورة الماضية، بلغ 5270 مشاركاً، ونحن سعداء بالمشاركة الاستثنائية من قبل مختلف الجهات في الدولة، ومن هذا المنطلق، ارتأينا في البلدية أن نطلق اسم «إمارات بلا مركبات» على المبادرة، بدءاً من هذا العام، وذلك تجسيداً للمشاركة الفعالة من مختلف إمارات الدولة، وللانتقال بالمبادرة من مستوى تطبيقها في إمارة دبي، لتكون مبادرة على مستوى جميع إمارات الدولة، الأمر الذي يُعد إنجازاً لافتاً، يضاف إلى إنجازات الدائرة، وخاصة في المجال البيئي.

استدامة

وناشد داوود الهاجري جميع أفراد المجتمع، إلى المشاركة في تعزيز ثقافة تبني الحلول المتفردة، والتي تسهم في الحفاظ على البيئة واستدامتها، وذلك للأهمية البالغة التي تلعبها روح المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، في الوصول إلى الأهداف المرجوة، وغرس هذه القيم لدى الأجيال القادمة، لضمان استمرارها، ما يعود بالنفع على المجتمع والصحة البيئية.

خطاب نوايا

وشهدت فعاليات الاحتفال بالمبادرة، توقيع خطاب نوايا بين بلدية دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة، حيث يهدف هذا الخطاب، إلى تحقيق التعاون المستمر بين الطرفين، من خلال إدارة وتنظيم مبادرة «إمارات بلا مركبات»، مع تطوير وتوسيع قاعدة المشاركين فيها، وتسويقها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الأهداف المرجوة للأعوام القادمة، وقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وداوود الهاجري.

عرض

وشملت فعاليات المبادرة، تقديم مجموعة من الشباب من مواطني الدولة عرضاً بالدراجات الهوائية، التي قاموا بقيادتها من منطقة جميرا إلى مكان الحدث، ومنصة لأطفال حضانة بلدية دبي، تُنظم من خلالها مجموعة من الأنشطة الترفيهية التوعوية البيئية، كالرسم والتلوين، بالإضافة إلى مسرح كبار المواطنين، الذي أقيمت به جلسة حوارية لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بالبيئة، فضلاً عن وجود «نفق التسامح»، الذي يتم من خلاله عرض فيلم توعوي عن وسائل النقل، إلى جانب وجود المنصة الإعلامية التي تم من خلالها إجراء اللقاءات الإعلامية مع وسائل الإعلام، كما تم إضاءة برج خليفة وبرواز دبي، بإضاءة مميزة، تعكس روح المبادرة وأهدافها البيئية.

معرض

كما شهدت فعاليات الاحتفال بالمبادرة، تنظيم معرض للجهات المشاركة، حيث عرضت بلدية دبي مشروع أكبر محطة معالجة نفايات في العالم، وقامت شرطة دبي بعرض سيارتين كهربائيتين «دورية شرطة ومركبة مدنية»، وقامت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بطرح مسابقة في مجال الاستدامة، وتوزيع جوائز للجمهور، بالإضافة إلى عرض برنامج التطبيق الذكي، وعرض مخطط مراكز آمر والتوزيع الجغرافي، أما شركة الفطيم للسيارات، فقد قامت بعرض 4 سيارات وشاحنة ورافعة شوكية ودراجة، جميعها صديقة للبيئة، أما مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فقد قامت بعرض 3 دراجات هوائية، ودراجتين كهربائيتين، وقدمت حكومة دبي الذكية عرضاً للخدمات الذكية، ومدى تأثيرها في البيئة.

فيما قامت جمارك دبي بعرض مجموعة من أبرز إنجازاتها في مجال المحافظة على البيئة، وعرضت ورشة حكومة دبي، مجموعة من قطع الأثاث المعاد تدويرها من قطع السيارات، إضافة إلى عرض فيديو خاص بالأصباغ، وعرضت دائرة البلدية والتخطيط «حكومة عجمان»، برنامج الهلال لصحة وسلامة البيئة، ووعرض الهلال الأحمر برنامج توفير الطاقة وتأثيرها في الهواء والبيئة، أما شركة كربون دبي، فعرضت برنامج الاستدامة والكربون، وعرضت مدرسة السعادة مجسمات بيئية من صنع أطفال المدرسة.

إمباور

شاركت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، من خلال حث موظفيها على المشاركة الفاعلة، لإنجاح أهداف الدورة العاشرة للمبادرة، ووضعت «إمباور» في متناول الموظفين، خدمة الحافلات المجانية لنقل موظفيها من وإلى مواقع العمل، إلى جانب تشجيعهم على استخدام وسائل النقل الجماعي، أو وسائل النقل المستدامة، مثل الدراجات الهوائية، وحثهم على المشي من وإلى مقر العمل، في حال كانت المسافة قصيرة، ونشر الوعي لدى الأشخاص من حولهم، بأهمية خفض الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لــ «إمباور»، إن مشاركتنا في هذه المبادرة، هي جزء من استراتيجية المؤسسة للمسؤولية المجتمعية، وضمن مبادراتها لـ "عام التسامح"، والتي تسهم في الحفاظ على جودة الهواء، وتقليل البصمة الكربونية لإمارة دبي.