جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تستقبل 250 مشاركة من الإمارات ودول التعاون

المصدر: الشارقة-البيان

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تسجيل الدورة السادسة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لـ 250 مشاركة منها 74 مشاركة من إمارة الشارقة و118 من باقي أنحاء الدولة و58 من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت هذه الدورة ارتفاعاً في عدد المشاركات الإماراتية ليصل إلى 192 مشاركة، ما يعكس الدور الحيوي والفعال الذي تؤديه الجائزة في تعزيز الوعي بأهمية حملات الاتصال الحكومي لخدمة قضايا المجتمع، ونجاحها في تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على تبني مبادرات اتصال تساهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.

وتعد الجائزة التي تنظم بالتزامن مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الأولى من نوعها عربياً، وتهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، في رسم خطط الاتصال الحكومي وإعداد آليات لتطوير القطاع بما يخدم أهدافه ويحقق أعلى مستويات التجاوب من الجمهور المستهدف.

وتستعد لجنة تحكيم الجائزة لفرز الملفات المقدمة وتقييمها وفق الشروط والمعايير المعتمد، واعتماد القائمة القصيرة المرشحة للإعلان عن الفائزين خلال حفل خاص سيقام يوم 21 مارس المقبل تزامناً مع ختام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة للدورة السادسة إبراهيم العابد، مستشار رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، وعلي جابر، مدير عام قنوات «إم بي سي»، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، والدكتور سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي لشركة الهتلان ميديا.

وأوضح طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي استطاعت أن تستقطب اهتمام المؤسسات والجهات الحكومية على نطاق واسع داخل الدولة وفي منطقة الخليج العربي، وهو ما دفع نحو استحداث فئات جديدة وتطوير أخرى».