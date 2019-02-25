«طرق دبي» تطوّر خدمة دفع تعرفة المواقف بالرسائل النصية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطوير الخدمات الخاصة بنظام دفع تعرفة المواقف عن طريق الهاتف بالرسائل النصية القصيرة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم أفضل الوسائل، حيث ستتيح التحسينات على الخدمات المتوفرة لمستخدميها دفع التعرفة مباشرة دون الحاجة للتسجيل في الخدمة.

وفي هذا السياق، قالت المهندسة ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن هذه الخدمات تهدف إلى تبسيط إجراءات دفع تعرفة المواقف عن طريق الهاتف النقال عبر الرسائل النصية دون الحاجة للتسجيل في الخدمة للمركبات المسجلة في الإمارات الأخرى ومركبات مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن خدمة تنبيه المتعاملين في حال استخدامهم للخدمة خلال الإجازات الرسمية، تحقق مبدأ الشفافية مع المتعامل بسؤاله عما إذا كان يرغب بالاستمرار في عملية شراء التذكرة الإلكترونية من عدمه، وإنه يجب على المتعامل إرسال رسالة نصية - عند قيامه بإجازات رسمية- لشراء تذكرة دفع تعرفة مواقف، حيث سيتم إخباره عبر نظام آلي بمجانية المواقف خلال إجازته ثم سؤاله عن رغبته بشراء تذكرة إلكترونية تبدأ صلاحيتها بعد تاريخ انتهاء الإجازة.