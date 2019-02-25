13.9 ألف خدمة إلكترونية تنجزها «المواصلات العامة» في عجمان 2018

المصدر: عجمان - أسامة احمد

استقبلت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان 13.910 طلبات إلكترونية خلال العام الماضي، وذلك بزيادة نسبة نمو 72% في عدد الخدمات عن عام 2017، حيث أنجزت المؤسسة 8082 خدمة إلكترونية، وتشير الأرقام إلى تنامي عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها مؤسسة مواصلات عجمان، وهنالك توسع في استخدام المؤسسة لمواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر ثقافة استخدام النقل العام والترويج لخدمات المؤسسة وتلمس احتياجات المتعاملين واستخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات، إضافة إلى إطلاق المؤسسة مؤخرا أول حافلة ذاتية القيادة تعمل على شارع الكورنيش في عجمان.

تطوير الخدمات

وقال عمر محمد راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة لـ«البيان»: شهد العام الماضي نمو عدد الخدمات الإلكترونية التي قدمتها مؤسسة المواصلات العامة للمتعاملين بنسبة 72% عن عام 2017، ما أدى إلى انخفاض عدد المراجعين الى قسم سعادة المتعاملين.

وأنجزت المؤسسة عملية التحول الإلكتروني بنسبة 100 % لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرا إلى أن جميع الخدمات متوفرة في منصة المؤسسة الإلكترونية على مدار ربع وعشرين ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، وذلك من اجل توفير الوقت والجهد للمتعاملين.

الذكاء الاصطناعي

وكشف لوتاه عن اتجاه المؤسسة في استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها للجمهور منها إطلاق أول حافلة ذاتية القيادة تعمل على امتداد شارع الكورنيش لنقل السياح وهي الآن في طور التجريب، كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام «المسار الذكي» لحافلات النقل العام، حيث يقوم برنامج ذكي بترتيب جداول حركة الحافلات في جميع خطوط النقل العام.

وأفاد أن عملية إعداد الجداول الخاصة بحركة حافلات النقل العام كانت تستغرق أحيانا اكثر من شهر وأصبح الآن النظام يقوم بعملية التحديث والترتيب وفق المعطيات، إضافة الى استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية حجز مركبات الأجرة.

وعن جهود المؤسسة في تطوير وتوسعة شبكة النقل العام أفاد أن العمل يجري على قدم وساق في إنجاز المحطة الدولية للنقل العام، ومن المتوقع أن تنجز في مطلع شهر يونيو المقبل، موضحا انه تم إنجاز نسبة 75 % من أعمال المحطة والتي بلغت تكلفتها 12 مليون درهم.

إكسبو2020

كشف عمر لوتاه عن تخصيص خط مباشر الى موقع الحدث الخاص بمعرض إكسبو ينطلق من مقر المحطة الدولية للنقل في عجمان إلى دبي وذلك للمشاركة في إنجاح الحدث والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعزيز خدمات النقل العام ما بين دبي وعجمان وتوفير خدمات تنال رضاء المتعاملين.