ورشة ثقافية «تسامحية» لنزلاء المؤسسة العقابية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مبادرة ترفيهية عبارة عن ورشة ثقافية «تسامحية» استهدفت نزلاء المؤسسة.

وصرح العميد يعقوب يوسف أبوليلة مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بأن المؤسسة نظمت هذه الورشة تزامناً مع عام التسامح، وتأكيداً لقيمته باعتباره عملاً مؤسسياً مستداماً، تأسياً بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس صفة التسامح والخصال الحميدة في نفوس شعبه وأبنائه.

وأوضح العميد يعقوب أبوليلة أن أهداف الورشة حملت معاني سامية، من بينها التعريف بعام التسامح، وغرس روح التسامح ومبادئه، ومساعدة النزلاء على تبني فكرة مسامحة الذات ومحيطهم، وتشجيعهم على تبني بدايات جديدة لاستقبال الحياة وقبولها بكل ما فيها.