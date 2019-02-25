بلدية دبا الفجيرة تحتفل بأسبوع التشجير الـ 39

المصدر: دبا الفجيرة - وام

تحتفل بلدية دبا الفجيرة بفعاليات أسبوع التشجير الـ 39 تحت شعار «بيئة خضراء مستدامة» خلال الفترة من 24 حتى 28 فبراير الحالي.

ونظمت البلدية معرض المشاتل بحضور ومشاركة موظفي البلدية وممثلي أصحاب المشاتل إلى جانب مشاركة مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي بعرض مشروع «بديل المبيدات الحشرية» الذي يعمل على الحد من استخدام المبيدات.

بدأ الاحتفال بجولة المهندس حسن سالم اليماحي مدير البلدية داخل المعرض والاستماع لأصحاب المشاتل حول آخر التطورات والمستجدات وطرق العناية بها.

واختتم الجولة بغرس «شجرة التسامح» تزامناً مع احتفالات الدولة بعام التسامح 2019 وما تمثله الغاف من معاني التعايش والتسامح وتعد أحد الرموز التراثية المرتبطة بالهوية الوطنية.