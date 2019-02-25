دورة فرسان لضباط الدوريات الخاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

التحق عدد من ضباط إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، في دورة بمجال الفرسان، لرفد دوريات الخيالة بعناصر على كفاءة عالية في العمل الشرطي.

وتركز الدورة على موضوعات في مهارات تنفيذ المهام، وتقديم الخدمات ضمن نطاق منظومة جهود شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والسلامة والتواصل مع الجمهور، وتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية في عمل الدوريات.

كما تتضمن تدريباً ميدانياً، وسرعة الاستجابة للبلاغات، والوقاية من الجريمة، فضلاً عن رفع كفاءة عناصر الخيالة في المشاركة بمختلف الفعاليات والمناسبات.

وتعد «الخيالة» من الدوريات المستدامة ومبادرات شرطة أبوظبي الميدانية، التي تشكل وحدة شرطية متكاملة، مزودة بالوسائل الحديثة التي تساعد العاملين في أداء مهامهم.

ويشار إلى أن عناصر الدوريات، يسهمون في حفظ الأمن والاستقرار، وبث الطمأنينة، ومساعدة الجمهور عند الحاجة.