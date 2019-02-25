إيجابية فكرية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي ضمن مبادرة «واحة الثقافة»، والتي نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، الإيجابية الفكرية في التعامل مع التحديات الحياتية على المستوى الشخصي والعملي ضمن جلسة نقاش كتاب.

أدارت الجلسة المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي، مؤكدة أهمية نشر ثقافة الإيجابية في التفكير والسلوك وتبني ذلك كمنهج إماراتي أصيل، وعقدت الجلسة في مجلس الدكتورة إيمان الحمادي بحضور مجموعة من المهتمين بالشأن الثقافي. واستعرضت ميلان شريف الباحثة القانونية بإدارة الشرطة المجتمعية، أهم عوامل التعامل الإيجابي مع مشكلات الحياة اليومية، بالسيطرة على المشاعر السلبية وإدارتها بطريقة عقلانية حكيمة، تؤدي إلى بناء علاقات إيجابية عميقة تستثمر طاقة الفرد في تحقيق نجاحه الشخصي وتمكن فرق العمل من الإبداع والتطوير.