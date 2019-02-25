تدريب مكاتب تأجير المركبات على فتح البلاغات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذ مركز شرطة مصفح في مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي، ورشة تدريبية للعاملين في مكاتب تأجير المركبات، للتدريب على فتح البلاغات الإلكترونية عبر تطبيق وزارة الداخلية «MOI UAE».

وتحدث في الورشة، المقدم فاضل غدير الشامسي، مدير مركز شرطة مصفح، والرائد عبيد البلوشي، رئيس قسم التحقيق والمباحث الجنائية في «المركز»، وعدد من الضباط المختصين.

وأتاحت الورشة، الاطلاع على التقنية عبر الهواتف الذكية «مركز الشرطة في هاتفك»، وأهدافها، ومراحل وخطوات تطبيقها، والتعريف بأصنافها وإجراءاتها ومتطلباتها، وضمان الاستفادة منها بشكل أوسع في سرعة الإنجاز، وزيادة الفاعلية والنوعية.

وأكد الشامسي، أهمية توعية الشركاء بالخدمات التي ترفع من مؤشر إسعادهم، وتعزيز مسيرة التطوير في العمل الشرطي الحديث، وتجسيد استراتيجية الحكومة الذكية لتحقيق جودة عالية في تقديم الخدمات الإلكترونية.