جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم محاضرة حول تنمية الثروة الحيوانية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مؤخراً، في مجلس خالد بن طناف المنهالي، في مدينة بني ياس بأبوظبي، محاضرة بعنوان (تدوير القطيع وتنمية الثروة الحيوانية)، وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، ضمن حرص الجهاز على تطبيق أفضل الممارسات في التربية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية بإمارة أبوظبي وتعزيز مساهمة المنتج المحلي في أسواق الإمارة. وتضمنت المحاضرة التي قدمها المهندس محمد عمر بارشيد من قطاع الثروة الحيوانية في الجهاز تعريف الحضور من مربي الثروة الحيوانية بجدوى عملية التربية وأهمية مساهمة القطيع في السوق المحلي، وإرشادهم لأفضل الممارسات المتبعة بشأن تدوير القطيع، إضافة إلى تعزيز وعيهم بمفهوم الاكتفاء الذاتي في عملية التربية، وتعريفهم باقتصاديات تربية الثروة الحيوانية.