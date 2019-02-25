«إمبريال كوليدج لندن للسكري» يدعم أسبوع الأغذية والزراعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يعتزم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري الترويج للبرامج الغذائية الصحية ونشر التوعية بأهميتها، خلال فعاليات أسبوع الأغذية والزراعة، الذي تقيمه كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات.

ويعتبر المركز الراعي الرسمي لفعاليات هذا الأسبوع السنوي الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى الأربعاء 27 فبراير في حرم الكلية الجامعي بمدينة العين.

وعبّر لورانس باتريك، الرئيس التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري عن سعادته، بمشاركة المركز للمرة الرابعة على التوالي في أسبوع الأغذية والزراعة، الذي تنظمه كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات، مشيراً إلى التجارب المثمرة التي تحققت من خلال المشاركات السابقة. وقال: «نرحّب في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري بجميع الفرص التي تتيح لنا التواصل مع الجمهور ».