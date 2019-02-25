انطلاق مؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا غداً

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

تنطلق غداً فعاليات مؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة دبي، بمشاركة وحضور 27500 مشارك وزائر، حيث سيغطي المؤتمر والمعرض الذي يعد الأول على مستوى المنطقة والثاني عالميا 13 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 659 شركة من 75 دولة.

وأكد الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي رئيس المؤتمر، النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر على مدى دوراته السابقة بسبب مواضيعه العلمية المتميزة التي يتم اختيارها بدقة من قبل اللجنة العلمية، لافتا الى أن عدد المحاضرات العلمية وصل هذا العام إلى 143 ورقة بحثية وعلمية وعدد المتحدثين 130 محاضراً. وقال: إن المؤتمر سيشهد هذا العام أيضا إقامة 22 ورشة عمل متخصصة في القطاع الصيدلاني إضافة إلى 3 برامج جديدة تم استحداثها خصيصا للمؤتمر من قبل السعودية والكويت وعمان تدور حول تنظيم قطاع الصيدلة والصناعات الصيدلانية.

ملصقات

وأضاف الدكتور علي بأن عدد الساعات المعتمدة هذا العام وصل إلى 36.25 ساعة من قبل هيئة الصحة إضافة إلى 22 ساعة من قبل الجمعية الأسترالية للصيدلة. وأشار الى أن عدد الملصقات التي سيتم عرضها في المؤتمر تشمل 100 ملصق من قبل الصيادلة و300 ملصق من قبل طلاب الصيدلة، إضافة إلى 300 ملصق من قبل طلاب المدارس.

وقال إن عدد أصناف الأدوية المسجلة في هيئة الصحة وصل إلى 1500 تشمل احدث ما أنتجته مصانع الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والسرطانات بمختلف أنواعها.

وأضاف بأن عدد الروبوتات الصيدلانية في الهيئة وصل إلى 5 روبوتات منها 2 في مستشفى راشد، إضافة الى مستشفى دبي ولطيفة وند الحمر، لافتا الى أن هناك خطة مستقبلية لتزويد كافة مستشفيات ومراكز الهيئة بالروبوتات الصيدلانية.