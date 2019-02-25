«مكافحة المخدرات» يدعو لتوحيد جهود التصدي للآفة

المصدر: دبي - البيان

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، كافة الشركاء والجهات المعنية الذين لهم دور مؤثر وفاعل في عملية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى وضع الخطط المحكمة والوقوف صفاً واحداً مع أجهزة المكافحة في الدولة للتصدي لأية محاولات للترويج أو التعاطي، ومحاربة هذه الآفة بكل الوسائل المتاحة.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من قبل أجهزة مكافحة المخدرات والشركاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والنتائج المتحققة في مؤشرات الأداء للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات خلال العام المنصرم 2018م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده في نادي ضباط شرطة دبي بين مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، وأعضاء اللجان الوطنية العليا التابعة له، وحضره الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وماهر العوبد، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، وممثلون عن وزارة الدولة لشؤون الشباب، والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، ووزارة التربية والتعليم، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والمجلس الوطني للإعلام، ومصرف الإمارات المركزي والمركز الوطني للتأهيل.

واستعرض الاجتماع نتائج مؤشرات الأداء للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لعام 2018م، التي تم تحقيقها من قبل مختلف الشركاء، كما تمت مناقشة المؤشرات والمستهدفات الخاصة بالعام الحالي 2019م.

استعراض

كما استعرض المجلس عدداً من الإحصائيات التي تبين النتائج ونسب التغير الناتجة عن عمليات المكافحة والضبط والتأهيل والتوعية، والوفيات الناتجة عن تعاطي الجرعات الزائدة، وكميات المخدرات والمؤثرات العقلية التي تم ضبطها خلال العام 2018م، مقارنة بالعام الذي سبقه.

حضر الاجتماع العميد سعيد عبد الله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبد الرحمن العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد دكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وعدد من مديري مكافحة المخدرات بالدولة، وعدد من المسؤولين.