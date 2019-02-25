«الأمومة والطفولة» يعقد اللقاء التعريفي للمجلس الاستشاري للأطفال

المصدر: أبوظبي - وام

عقد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اللقاء التعريفي للمجلس الاستشاري للأطفال في مقر المجلس برئاسة الريم عبد الله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويتكون المجلس الاستشاري للأطفال من 9 أعضاء من مختلف إمارات الدولة، يمثل كل منهم إمارة من إمارات الدولة، بينهم مشاركة 2 من أصحاب الهمم.

والأعضاء هم: وديمة جمعة حميد الدرمكي من إمارة أبوظبي، وسلامة سيف خليفة الطنيجي من أم القيوين، وراشد خالد السويدي من الشارقة، وغيث محمد سالم الغفلي من أبوظبي، وإبراهيم أيوب الشوارب من عجمان، ومريم عمر الهاملي من دبي، وهيثم محمد راشد الكندي من الفجيرة، وعائشة ناصر آل علي من رأس الخيمة، وديمة المنصوري.

ورحبت الأمينة العام بأعضاء المجلس الاستشاري للأطفال، ونقلت إليهم تحيات وترحيب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت الريم الفلاسي إن هذا اللقاء له أهمية كبيرة باعتباره الأول من نوعه بدولة الإمارات السباقة دائماً إلى تقديم كل ما يفيد مواطنيها، خاصة الأطفال منهم، منوهةً بأن قرار سمو أم الإمارات بإنشاء المجلس الاستشاري نابع من اهتمامها الكبير بحاضرهم ومستقبلهم، معتبرةً المجلس هو منصة ليعبّر كل عضو بحرية عن آرائه وطموحاته التي يرى أنها توفر له البيئة المناسبة التي يعيش فيها، ويضع فيها كل ما يحقق له أهدافه وأمنياته.

ولفتت إلى ما أولته القيادة الرشيدة من اهتمام بالطفولة، إذ وفرت الفرص ليستفيد الجميع من وسائل التعليم والصحة والثقافة وكل مقومات الحياة.

وأكدت ضرورة أن يحرص الأطفال على الاستفادة من هذه الفرص الثمينة التي وفرتها الدولة متمسكين بقيمنا وأخلاقنا.

وناقش اللقاء الهدف من وراء تشكيل المجلس الاستشاري للأطفال وعملية التشكيل واختيار الأطفال والدور المنوط بهم.

وقد تم اختيار رئيس ونائب لرئيس المجلس الاستشاري بطريقة الاقتراع السري، وأسفرت النتيجة عن اختيار سلامة سيف خليفة الطنيجي، من أم القيوين، رئيساً للمجلس، وهيثم محمد راشد الكندي، من إمارة الفجيرة، نائباً للرئيس.

كما تم تشكيل عدة لجان تختص كل لجنة بدراسة، وإبداء الرأي فيما يعرض من مشروعات وموضوعات واتفاقيات وبرامج تتعلق بالطفولة ورعايتها.

كما تم خلال اللقاء عقد ورشة عمل أعدها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حول حقوق المشاركة وأشكالها.