ملتقى نادي الموارد البشرية يناقش علاقة التسامح بالسعادة

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، بالتعاون مع الموارد البشرية المركزية بعجمان، ملتقى نادي الموارد البشرية الثاني لعام 2019، تحت عنوان «نسمو لنرتقي بالتسامح»، من خلال التركيز على العلاقة بين التسامح والسعادة.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عقد الملتقى في إمارة عجمان، يأتي تنفيذاً لتوصيات اجتماعات حكومة دولة الإمارات، التي تقرر بموجبها توسيع نطاق ملتقيات نادي الموارد البشرية.

من جانبه أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية بعجمان، أن الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات التعاون، وتبادل الخبرات، وعقد الشراكات الاستراتيجية.

أهداف

وخلال جلسة الملتقى استعرض هاني الزبيدي المدير التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية، أبرز أهداف المؤسسة التي تعنى بتحقيق أمنيات الأطفال من عمر 3-18 سنة.

من جانبه أكد الدكتور منصور حبيب استشاري طب الأسرة والصحة المهنية رئيس السعادة والتسامح في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، أن الإمارات رسخت مبادئ العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام كافة الأديان والأعراق والثقافات.