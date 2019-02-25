«خليفة الإنسانية» تدعم 20 أسرة مواطنة في مهرجان الوحدات المساندة للرماية

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في مهرجان الوحدات المساندة للرماية الـ 7، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميادين الريف بأبوظبي.

وذلك من خلال دعم 20 أسرة مواطنة شاركت في جناح مؤسسة خليفة الإنسانية في المهرجان، وهدفت المشاركة إلى إبراز ثقافة وتراث الإمارات للزوار وعكس نظرة واضحة وعميقة للمؤسسة في المشاركة في كل فعالية أو مهرجان يبرز ماضي الأجداد ويرسخ قيم التراث الشعبي ويضمن حمايتها لتبقى متجسدة ومستمرة عبر الأجيال.

وتضمن الجناح منتجات مبتكرة وحديثة تمزج بين الماضي والحاضر وتلبي رغبة جميع الأعمار إضافة إلى القرية التراثية بما تقدمه من منتجات ومعروضات تعكس الحضارة والأصالة التي تزخر بها البيئة الإماراتية البرية والبحرية والجبلية.

وقال محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «إن المشاركة في المهرجان جاءت بعد نجاحها الكبير كشريك استراتيجي في مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018 - 2019 ومواصلة لمبادرتها «الأسر المواطنة»، والتي تحث الأسر الإماراتية على تأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغير ومتوسطة ترفد الاقتصاد الوطني».

وأوضح أن المشاركة هدفت لتعريف زوار المهرجان بمشاريع المؤسسة ومبادراتها الإنسانية الإغاثية والتنموية المختلفة داخل وخارج الدولة.