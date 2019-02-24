ماذا قال محمد بن زايد عن عبدالله المسعود؟

المصدر: البيان الالكتروني

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم عبدالله محمد المسعود المحيربي.

وقال سموه عبر تويتر :" فقدنا اليوم أحد رجال الوطن الأوفياء..ورمزاً من رموز العطاء.. ستبقى مواقفه المشرفه خالدة في ذاكرة الوطن..رحم الله تعالى عبدالله محمد المسعود المحيربي.. قامة كبيرة نذرت نفسها لخدمة بلدها.. نسأل الله له الرحمة والغفران وأن ينزله منازل الصالحين والأبرار ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ذكر في أحد اللقاءات موقفاً طيباً للفقيد عبدالله المسعود ينم عن مدى حبه وإخلاصه لوطنه وبذل كل ما هو غال من أجله، حيث قال سموه : " المؤسسة العسكرية في الـ 90 في اجتياح الكويت طلبنا شراء عدد سيارات معين من السوق، فرحنا لشركات مختلفة، لكن أريد أن أذكر حالة مميزة وهو شخص يسمى عبدالله المسعود، هذا الانسان لما طلبنا أن نشتري من عنده 4000 سيارة، قال: عندي الرقم والرقم الثاني جاي.

قلنا له بكم؟

قال المسعود: اليوم خلوني أنا أؤدي واجبي وهذا حق أنا لازم أدفعه لدولتي.. بدون مقابل".