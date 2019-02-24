محمد بن زايد يستقبل رئيسي شركتي " بلاك روك و" كي كي آر" الاستثماريتين

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ لورانس فنك رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة " بلاك روك " وهنري كرافيس رئيس مجلس الإدارة المشارك الرئيس التنفيذي المشارك لشركة " كي كي آر" الاستثماريتين العالميتين.

وبحث سموه مع الضيفين إمكانات وفرص التعاون بين الشركات المتخصصة و المؤسسات المالية و الاستثمارية المعنية في دولة الإمارات وشركتي " بلاك روك " و" كي كي آر" في مختلف القطاعات الحيوية التي تعزز مقومات وركائز التنمية في الدولة وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين و تبادلا وجهات النظر بشأنها.

و بارك سموه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " في " مجال البنية التحتية لأنابيب نقل و توزيع النفط " مع " كي كي آر" و"بلاك روك " اللتين تعدان من المؤسسات الاستثمارية العالمية.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين في الشركتين.